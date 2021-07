Wdh: Klingelnberg von Unwetter betroffen - Aktie vom Handel vorübergehend susp.

Der Handel mit den Klingelnberg-Aktien an der Schweizer Börse SIX ist in diesem Zusammenhang bis um 11.35 Uhr vorübergehend suspendiert.

Der Standort Hückeswagen der Gruppe sei am Spätabend des 14. Juli 2021 durch Hochwasser in weiten Teilen überflutet worden, teilte Klingelnberg am Donnerstag mit. Das Werksgelände sei derzeit gesperrt. "Nach jetzigem Stand ist von relevanten Schäden an Gebäuden, Einrichtung, Maschinen und Produktionsmitteln auszugehen", heisst es weiter.

In den folgenden Tagen werde eine Schadensermittlung stattfinden. Gleichzeitig wird Klingelnberg den Versicherungsstatus feststellen und mit den eingetretenen Schäden abgleichen. Eine detaillierte Angabe der Schadenshöhe sei derzeit noch nicht möglich.

Zum jetzigen Zeitpunkt rechnet das Unternehmen mit Belastungen, die für das laufende Geschäftsjahr ergebnis- und umsatzrelevant werden könnten. Klingelnberg werde den Markt so bald als möglich detaillierter informieren.

Am Standort Hückeswagen sind an zwei Standorten rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - davon rund 650 am von der Überflutung betroffenen Standort - beschäftigt.

pre/uh

(AWP)