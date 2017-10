Wdh: Morning Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS Q3: Reingewinn von 946 Mio CHF (AWP-Konsens: 896 Mio) Ergebnis v.St. reported 1'221 Mio CHF (AWP-Konsens: 987 Mio) CET1 Leverage Ratio (v.u.) bei 3,7% (VQ 3,7%) Harte Kernkapitalquote (CET1, v.u.) bei 13,7% (VQ 13,5%) Geschäftsertrag 7'145 Mio CHF (AWP-Konsens: 6'999 Mio) Geschäftsaufwand 5'924 Mio CHF (VJ 6'152 Mio) Netto-Neugeld Wealth Management Einheiten 2,4 Mrd CHF Globales Wealth Mgt. mit adj. Nettomarge von 19 BP (VQ 19 BP) Auf Kurs für Kostenreduktion von netto 2,1 Mrd CHF bis Ende 2017 Kostenreduktion per 30.9. bei 1,9 Mrd CHF (im Vgl. zu FY 2013) Restrukturierungskosten 285 Mio CHF (VQ 258 Mio) Rückstellungen für Rechtsrisiken etc. 197 Mio CHF (VQ 9 Mio) RWA per 30.09. bei 238 Mrd CHF (Ende H1: 237 Mrd) Gehen von weiterer globalen wirtschaftlichen Erholung aus Es bestehen jedoch weitere Risiken für Anlegerstimmung/Kundenaktivität Gut aufgestellt für Herausforderungen und von Erholung zu profitieren Verwaltete Vermögen bei 3'067 Mrd CHF (30.06.: 2'922 Mrd) Vorsteuergewinn bereinigt bei 1,51 Mrd CHF (VJ 1,68 Mrd) Vorsteuerergebnis P&C Banking 436 Mio CHF (VJ 453 Mio) Ergebnis v.St. adj. WM Americas 339 Mio CHF (AWP-Konsens: 372 Mio) Ergebnis v.St. adj. WM 701 Mio CHF (AWP-Konsens: 693 Mio) Ergebnis v.St. adj. IB 352 Mio CHF (AWP-Konsens: 310 Mio) 245 Mio CHF Kosten für Einigung im Pactual-Rechtsfall - UBS/CS: Finma ändert Kapitalregime f. Behandlung Beteiligungen v. Grossbanken - LafargeHolcim Q3: Umsatz 6,94 Mrd CHF (AWP-Konsens: 6,92 Mrd) Berein. op. EBITDA 1'750 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'792 Mio) Konzerngewinn 433 Mio CHF (VJ 1,1 Mrd) Nettoverschuldung Ende Quartal 15,5 Mrd CHF (VJ 14,7 Mrd) 2017: Guidance gesenkt - Wachstum ber. EBITDA 5-7% 2018: Wachstum ber. EBITDA mindestens 5% In Gesprächen mit Pretoria Portland Cement über Zukauf CEO: Werden Komplexität verringern - Kostendisziplin - Clariant: Fusion mit Huntsman wird abgebrochen Fokussiert sich auf eigene Strategie Keine Break-up-Fee für beide Seiten Andere Investoren unterstützten White Tale White Tale meldet höheren Anteil von 20% CEO: Habe keinen Grund, das Unternehmen zu verlassen Integrationsprozess ist abgeschlossen Keinen Grund, Plastics&Coatings heute zu verkaufen Zu früh für eine Aussage, in welche Richtung wir nun gehen Ein Merger ist eine Option, die nie ausgeschlossen werden kann Können Mittelfristziele auch aus eigener Kraft erreichen - Roche legt neue Daten zu Ocrevus bei MS vor - Novartis: EMA will Onkologie-Biosimilar Pegfilgrastim von Sandoz prüfen - Sika: Saint Gobain verlängert Kaufvertrag mit Familie Burkard bis Mitte 2018 - Rieter 9Mte: Auftragseingang 765,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 757,2 Mio.) 2017: Leicht höherer Umsatz für Gesamtjahr erwartet EBIT-Marge von 4,5 bis 5,5% erwartet Reingewinn von rund 1 bis 2% des Umsatzes erwartet - Leonteq: Jan Schoch veräussert sämtliche Aktien Platzierung der Aktien zu 60,50 CHF pro Stück Lukas Ruflin hält neu 8,05% und Sandro Dorigo 2,45% der Titel - Valora vollzieht Übernahme von Backwerk - CFT Q3: Konsolidierter Umsatz von 189,4 Mio CHF (VJ 187,5 Mio) - Evolva-Aktionäre stimmen Kapitalerhöhung an aoGV zu - Syngenta: Dekotierung der Aktien bewilligt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Pax Versicherung erhöht Aktienkapital um 60 Mio CHF BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: White Tale meldet höheren Anteil von 20% - Aryzta: Black Creek meldet Anteil von 5,02% - Credit Suisse: Harris Associates baut Anteil auf 4,99% ab - Sunrise: Norges Bank senkt Anteil auf 2,70% - ENR Russia: Gruppe Stenbolt meldet Anteil von 64,19% - Georg Fischer: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,05% - Meyer Burger: Dan Och steigert Anteil auf 3,04% - LafargeHolcim: Harris Associates Inv. Trust erhöht auf 5,02% - Intershop: CPV/CAP Pensionskasse Coop meldet Anteil von 4,9575% - Kardex: EQMC Europe Development erhöht Anteil auf 5,02% PRESSE FREITAG - Clariant-Grossaktionär WhiteTale soll 20%-Anteil überschritten haben (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - UBS: Webcast Q3 - LafargeHolcim: Conf. Call Q3 - Rieter: Conf. Call Q3 Montag: - Crealogix: GV Dienstag: - Geberit: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Clariant: Umsatz/EBITDA Q3 - Dufry: Ergebnis Q3 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Feintool: Ergebnis Q3 - Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 - U-blox: Analysten-Tag - Autoneum: Medien- und Finanzanalystentag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung, 14.30h) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/17 (16.00h) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11. - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Lifewatch (Übernahme durch Biotelemetry, Termin noch unbekannt) - Myriad (Delisting am 30.04.2018; letzter Handelstag am 27.04.) - Rapid Nutrition (Delisting am 30.04.2018; letzter Handelstag am 27.04.) - Syngenta (Übernahme durch ChemChina, Termin noch unbekannt) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 08.11.: Crealogix (0,50 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1630 - USD/CHF: 0,9995 - Conf-Future: +47 BP auf 160,97% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz +0,03% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,2% auf 9'218,62 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Donnerstag): +1,28% auf 9'200 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,41% auf 1'503 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,22% auf 10'543 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,31% auf 23'401 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,11% auf 6'557 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,39% auf 13'133 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,24% auf 22'008 Punkte STIMMUNG - Etwas fester erwartet

