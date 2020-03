Wdh: Morning Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB erwartet Umsatzrückgang im ersten Quartal wegen Coronavirus-Pandemie Rückläufige Kundennachfrage in China beeinflusst Q1-Ergebnis Umsatzrückgang in allen Geschäftsbereichen erwartet in Q1 Rückgang operative EBITA-Margen in allen Bereichen im Q1 erwartet genauen Einflüsse von Corona auf Q1-Ergebnis lassen sich noch bestimmen Produktion an wichtigen China-Standorten läuft im Wesentl. wieder normal In Mehrzahl der Produktionsanlagen von ABB läuft der Betrieb noch wird keinen Ausblick mehr für das Geschäftsjahr 2020 geben VR und Konzernleitung verzichten während Krise auf 10% ihrer Saläre - Schindler: Ergebnisse negativ von COVID-19 beeinflusst Restrukturierungskosten könnten auf bis zu 100 Mio Fr. steigen 2020: Umsatzwachstum in LW von -10% bis 0% (Zuvor 0%-5%) Reingewinn wohl rund 20 Prozent unter Vorjahr - UBS bekräftigt die vorgesehene Dividende 2019 von 0,73 USD trotz Corona - Novartis publiziert weitere Studiendaten zum Cholesterinsenker Inclisiran - Swisscom-Handydaten zeigen klare Reduktion der Reiseaktivitäten in der Schweiz - Starrag: Verzicht auf geplante Dividende von 1 Franken wegen Coronakrise Solide Bilanz erlaubt es Nachfragerückgang aufzufangen Prüfen weitere Massnahmen um Kostenstruktur anzupassen - Bossard: Halbiert geplante Dividende auf 2 Franken wegen Coronakrise Solide finanziert - ausschliesslich präventiver Charakter Massnahmen zum Erhalt Leistungsfähigkeit und Rentabilität geplant - Landis+Gyr: Stellen negativen Einfluss von Covid-19 auf Geschäftsgang fest Weitere Abschwächung der Nachfrage in Nordamerika - Pierer Mobility 2019: Ergebnis n.M. 54,5 Mio Euro (VJ 41,1 Mio) Unveränderte Dividende von 0,30 Euro 2020: Guidance vom Januar wird aufgehoben verfolgt Risiken durch Corona-Krise "engstens" - Rapid Nutrition: Gewinn 404'412 USD (VJ 181'825 USD) - Bobst: CS bestätigt Kreditrating f'Low BBB' und senkt Ausblick auf 'negativ' - Mobilezone-Tochter gewinnt Reparaturvolumen von Swisscom und Samsung - Polyphor setzt Phase-III-Studie mit Balixafortide weiter fort - Relief Therapeutics erhält von FDA Erlaubnis für Covid-19-Studie - VP: Grössere Wertberichtigung auf Einzelposition von rund 20 Mio wg Corona - Zwahlen & Mayr verschiebt GV auf 25. Juni NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: UBS Group meldet Anteil von 9,51%/3,38%; Schroders zuletzt 2,729% - BFW Liegenschaften: CACEIS senkt Anteil auf <3% - Flughafen Zürich: Mitsubishi UFJ meldet Anteil von 3,22% - Forbo: CS Funds meldet Anteil von 3% - Galenica: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 5,001% - Implenia: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,96% - Komax: EQMC meldet Anteil von 2,53%, Alantra EQMC von <3% - Mobilezone: BlackRock senkt Anteil auf 2,99% - Schweiter: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,06% - Swissquote: JPMorgan meldet leicht tieferen Anteil von 2,986% - U-blox: Norges Bank senkt Anteil auf 2,84% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Belimo, Vontobel Dienstag: - Peach Property: Ergebnis 2019 - Perfect Holding: Ergebnis 2019 - SoftwareONE: Ergebnis + Conf. Call 2019 - GV: Leonteq, Mobimo, Newron Mittwoch: - GV: Geberit, Huber+Suhner, Zurich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - EU: Wirtschaftsstimmung März 2020 (11.00 Uhr) - US: Schwebende Hausverkäufe Februar 2020 (16.00 Uhr) - CH: BFS Detailhandelsumsätze Februar 2020 (Dienstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) März 2020 (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: Notenbank senkt kurzfritige Zinsen für Geschäftsbanken SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - ABB (0,80 Fr.) - Implenia (0,75 Fr.) - SPS (3,80 Fr.) per 31.3.: - Titlis (9,40 Fr.) per 1.4.: - Belimo (150,00 Fr.) - Vontobel (2,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,059 - USD/CHF: 0,955 - Conf-Future: +45 BP auf 174,72% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,320%(Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +1,00% auf 9'086 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -2,26% auf 8'996 Punkte - SLI (Freitag): -2,79% auf 1'320 Punkte - SPI (Freitag): -1,93% auf 10'932 Punkte - Dow Jones (Freitag): -4,06% auf 21'637 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -3,79% auf 7'502 Punkte - Dax (Freitag): -3,68% auf 9'633 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,69% auf 19'063 Punkte STIMMUNG - Festere Eröffnung erwartet trotz anhaltender Corona-Sorgen

tp/ys

(AWP)