Wdh: Roche präsentiert an Esmo-Kongress Detaildaten zu Tecentriq-Studie

(Wiederholung wegen Tippfehler im Titel) - Der Pharmakonzern Roche hat am Fachkongress Esmo (European Society for Medical Oncology) die Detaildaten zur IMpassion-130-Studie vorgelegt. Schon im Juli hatte Roche bekannt gegeben, dass dabei das Immuntherapeutikum Tecentriq (Atezolizumab) in Kombination mit der Chemotherapie Abraxane die Chancen verbessert habe, dass die Krankheit bei Patienten mit einem bestimmten Brustkrebs nicht voranschreitet.