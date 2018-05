Weitere Anhörung im Prozess gegen russische Oligarchen

Auf dem Programm stand am Mittwoch die gerichtliche Anhörung von Schwidler. Schwidler sei aus Höflichkeit gegenüber dem Gericht in Freiburg erschienen. Es sei allerdings nicht zu erwarten, dass er sich am heutigen Tag vor Gericht äussern werde, erklärte einer seiner Anwälte am Morgen.

Am Nachmittag stellte sich Schwidler jedoch den Fragen des Gerichts. Abramowitsch, dessen Anhörung am vergangenen Freitag stattgefunden hatte, war am Mittwoch nicht in Freiburg anwesend.

Anfang Mai hatten die Verteidiger der Angeklagten die Zulässigkeit der Klagen angezweifelt. Sie kritisierten unter anderem die fehlende Genauigkeit der Berechnung des Schadens durch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE).

Verteidigung legt Berufung ein

Die EBWE fordert mehr als 46 Millionen Franken: Die Rückzahlung einer alten Schuld der Gesellschaft Runicom plus Zinsen. Der Gerichtspräsident wies jedoch entsprechende Anträge zurück und ordnete die Fortsetzung des Verfahrens an.

Gegen diesen Entscheid hatten die Verteidiger am Dienstag Berufung eingelegt. Sie erwarteten, dass dieses Vorgehen eine aufschiebende Wirkung auf den Prozess haben werde.

Gerichtspräsident Stéphane Raemy unterbrach am Mittwoch die Sitzung, um den Anwälten der EBWE Zeit zu geben, den Sachverhalt zu studieren. Die Parteien äusserten sich anschliessend kurz dazu und dann wurde die Sitzung erneut unterbrochen.

Anhörung am Nachmittag

Ende des Vormittags entschied das Gericht dann zu Ungunsten der Verteidigung und der Prozess wurde fortgesetzt. Die Anhörung von Schwidler fand dann am Nachmittag statt.

Die EBWE führt ein Zivilverfahren gegen den russischen Energiekonzern Gazprom, an dem Abramowitsch und der Oligarch Jewgeni Markowitsch Schwidler beteiligt sind. Hintergrund bildet ein von der EBWE der russischen Bank SBS Agro 1997 gewährter Kredit zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen in Russland. Wenig später machte die Bank Pleite.

Die europäische Bank verfügt für die Ausleihe über Garantien der Gesellschaften SBS Agro und Runicom. Und Runicom war in Freiburg registriert. Die Firma vermarktete Öl des russischen Ölriesen Sibneft.

Die EBWE versuchte zunächst vergeblich über die Runicom an ihr Geld zu kommen. Abramowitch und Schwidler, die die Firma damals kontrollierten, versicherten, Runicom habe den Kredit über eine mit der SBS Agro verbundene Bank bereits zurückgezahlt.

(AWP)