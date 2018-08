Wirtschaft Tagesüberblick

BANKEN: Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) kann unter den seit Jahren hängigen Steuerstreit mit den US-Behörden jetzt ebenfalls einen Schlussstrich ziehen. Die grösste Schweizer Kantonalbank hat ein Abkommen zur Aussetzung der Strafverfolgung ("Deferred Prosecution Agreement") abgeschlossen und überweist eine Zahlung von 98,5 Millionen US-Dollar an die US-Behörden. Auf das Geschäftsergebnis 2018 werde die Zahlung keinen Einfluss haben, teilte die Bank am späten Montagabend mit. Auch die Kapitalstärke sowie die Gewinnausschüttung an Kanton und Gemeinden würden nicht beeinflusst. Die ZKB hatte nie offengelegt, in welchem Umfang sie in den vergangenen Jahren Rückstellungen für den US-Steuerstreit getätigt hatte. Einige Beobachter hatten im Vorfeld allerdings über eine noch deutlich höhere Strafzahlung als die nun vereinbarten knapp 100 Millionen Dollar spekuliert.

BAUINDUSTRIE: Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat im ersten Halbjahr 2018 ein solides Ergebnis erzielt. Der Umsatz legte im Rahmen der eigenen Zielsetzung zu, allerdings büsste das Unternehmen im zweiten Quartal etwas an Tempo ein. Der Reingewinn stieg im Vergleich dazu überproportional, da er nicht mehr wie im Vorjahr mit Sonderkosten wegen der Schliessung zweier Werke belastet war. Für den weiteren Jahresverlauf bleibt Geberit wie gewohnt eher auf der "sicheren Seite". Der Umsatz nahm gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 1,63 Milliarden Franken zu, ohne Währungseffekte ergab sich ein organisches Plus von 4,3 Prozent. Im zweiten Quartal (+3,9%) hat sich damit das Wachstumstempo gegenüber dem ersten (+4,7%) verlangsamt. Trotz der leichten Abschwächung im zweiten Quartal bezeichnete Geberit das Umsatzwachstum als "erfreulich". Entsprechend zeigte sich auch CEO Christian Buhl an einer Telefonkonferenz zufrieden: "Wir haben sehr gute Resultate erreicht."

VERSICHERUNGEN: Der Versicherungskonzern Swiss Life hat sich im ersten Halbjahr 2018 gesteigert. Sowohl Prämienvolumen wie Gewinn fielen höher aus als in der Vorperiode. Das Prämienvolumen stieg um 8 Prozent auf 10,7 Milliarden Franken. Der Betriebsgewinn kletterte um 6 Prozent auf 801 Millionen Franken und der Reingewinn (vor Minderheiten) um 7 Prozent auf 558 Millionen Franken. Bei den Zielen für das Geschäftsjahr sieht sich der Versicherer auf gutem Wege, diese zu erreichen oder sogar zu übertreffen.

MEDIZINALTECHNIK: Der Dentalimplantat-Hersteller Straumann ist im ersten Halbjahr 2018 erneut stark gewachsen. Sowohl Umsatz als auch Betriebsgewinn legten zweistellig zu. Der Gruppenumsatz stieg im ersten Semester dank zweistelliger Zuwachsraten in allen Regionen um gut ein Viertel auf 681,5 Millionen Franken, wie Straumann am Dienstag mitteilte. Die Akquisitionen von ClearCorrect, Dental Wings und Batigroup steuerten dabei 24 Millionen Franken zum Umsatzwachstum bei. Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 23 Prozent auf knapp 170 Millionen. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 132,9 Millionen, was 5,6 Prozent weniger sind als im Vorjahr. Für die zweite Jahreshälfte zeigt sich das Management zuversichtlich und erhöht die Zielsetzung für das Gesamtjahr. Der Markt reagierte mit Kursavancen auf die Resultate.

TOURISMUS: Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom DH hat den Umsatz im ersten Halbjahr kräftig gesteigert. Hauptsächlich wegen Währungsverlusten standen aber unter dem Strich weiterhin rote Zahlen. Für den weiteren Jahresverlauf zeigt sich das Unternehmen dennoch zuversichtlich. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 43 Prozent auf 155,6 Millionen Franken. Alle Segmente hätten sich solide entwickelt, erklärte Orascom-Chef Khaled Bichara an einer Telefonkonferenz. Und der bereinigte operative Gewinn auf Stufe EBITDA verdreifachte sich auf 35 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte aber ein Verlust von 17,9 Millionen Franken nach einem Fehlbetrag von 18,9 Millionen im Vorjahr.

AUTOHANDEL: In der Schweiz sind im Juli 2018 im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr neue Fahrzeuge in Verkehr gesetzt worden. Über alle Fahrzeugkategorien ergab sich mit 33'844 Motorfahrzeugen ein Plus von 1,1 Prozent. Weiter rückläufig waren die Inverkehrssetzungen von Dieselfahrzeugen, aber auch bei rein elektrisch angetrieben Vehikel gab es einen Rückgang. Dagegen wurden im Berichtsmonat satte 44 Prozent mehr Fahrzeuge mit Hybridantrieb registriert.

STUDIE: Das beliebteste Zahlungsmittel in der Schweiz ist die Debitkarte. Zu diesem Schluss kommen die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und die Universität St. Gallen. Bargeld werde zwar am häufigsten genutzt, die Debitkarte liege umsatzmässig jedoch auf dem ersten Platz. Und zwar ganz knapp: 37 Prozent der Ausgaben werden von Herrn und Frau Schweizer mit der Debitkarte bestritten, 36 Prozent mit Bargeld. Für 23 Prozent der Ausgaben wird die Kreditkarte gezückt, wie eine am Dienstag publizierte Umfrage zeigt.

KONJUNKTUR: Die deutsche Wirtschaft hält Kurs in turbulenten Zeiten, Europas grösste Volkswirtschaft legt kräftiger zu als erwartet. Ökonomen warnen allerdings vor wachsende Risiken. Die Exportnation Deutschland hilft sich selbst: Angetrieben von der Konsumlust der Verbraucher im Inland hat der Konjunkturaufschwung im zweiten Quartal trotz internationaler Handelskonflikte an Tempo gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte gegenüber den ersten drei Monaten 2018 um 0,5 Prozent zu. Das war etwas mehr als von Ökonomen erwartet. "Der Konjunkturboom in Deutschland ist ein Phänomen: Die Konflikte um uns herum nehmen zu, aber das Geschäft trotzdem nicht ab", analysierte Holger Bingmann, Präsident des Aussenhandelsverbandes BGA.

AUTOINDUSTRIE: Der US-Elektroautobauer Tesla trifft erste Vorbereitungen für einen möglichen Rückzug von der Börse. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley gab am Dienstag die Gründung eines Konzernleitungsauschusses bekannt, der einen solchen Schritt ausloten soll. Bisher gebe es allerdings weder einen formellen Vorschlag von Unternehmenschef Elon Musk für eine Transaktion noch sei der Ausschuss bereits zum einem Schluss gekommen, ob eine solche Transaktion ratsam oder machbar sei. Ohne Zustimmung des Sonderausschusses könne keine "Going Private Transaction" durchgeführt werden.

DEVISEN: Die Aktienmärkte in der Türkei sind am Dienstag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Der Leitindex in Istanbul legte rund zwei Prozent zu, nachdem er am Montag wegen der Währungskrise in der Türkei 2,4 Prozent verloren hatte. Vor allem die Aktien der türkischen Banken, die in den vergangenen Tagen besonders unter Druck gestanden hatten, waren wieder gefragt. Der Index der türkischen Bankbranche kletterte um mehr als vier Prozent.

AUTOINDUSTRIE: Der Autohersteller Mazda muss wegen eines Problems bei der Rückgewinnung von Bremsenergie weltweit rund 104'600 Fahrzeuge zurückrufen. Betroffen sind Fahrzeuge der Modellreihen Mazda2, CX-3 und MX-5. Es sei ein Softwarefehler beim sogenannten Gleichstromwandler in einem Bremsenergie-Rückgewinnungssystem festgestellt worden, teilte das Unternehmen mit. Dadurch könne es zu einer Überhitzung des Bauteils und im schlimmsten Fall zu einer Brandentwicklung kommen.

AUTOINDUSTRIE: Nach einer Serie von Motorbränden hat das südkoreanische Verkehrsministerium allen BMW-Autos ohne Sicherheitsinspektion ab Mittwoch die Weiterfahrt verboten. BMW hat in dem Land 106'000 Fahrzeuge wegen möglicher Brandgefahr in die Werkstätten zurückgerufen. In Europa läuft ein Rückruf von 324'000 Fahrzeugen gerade an. In Südkorea waren dieses Jahr bisher 39 BMW von Motorbränden betroffen. Auch in Deutschland habe es einzelne Vorfälle gegeben, sagte ein Konzernsprecher in München. In Einzelfällen könne Glykol aus dem Kühler der Abgasrückführung austreten und sich in den heissen Abgasen zusammen mit Ölrückständen entzünden. Die Halter der betroffenen Modelle in Europa würden zurzeit angeschrieben. Die Reparatur dauere knapp drei Stunden.

