Wisekey gibt Update zu Problem an der Nasdaq mit ADRs

Gemäss Nasdaq-Informationen seien Broker und Datenlieferanten bisher aufgrund technischer Probleme nicht in der Lage gewesen, ihre Preise auf den aktuellen Wisekey-Handelspreis zu aktualisieren, was zu einer Diskrepanz zwischen den Datenlieferanten/Handelstischen und den Preisen auf den verschiedenen Handelsplattformen geführt habe, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Montagabend. Deswegen seien die Trading Desks dann nicht in der Lage gewesen, alle Trades auszuführen. Seit dem 4. Dezember seien nur wenige Trades im Bereich von 10,09 bis 12 USD pro Aktie ausgeführt worden.

Die Nasdaq arbeite weiter daran, die technischen Probleme schnell zu lösen, so Wisekey weiter. Die ADRs seien derweil weiterhin handelbar. Auch zeige die entsprechende Nasdaq-Webseite nun den aktuellen Wisekey-Kurs.

Ein Wisekey-ADR repräsentiert fünf B-Aktien der an der SIX gehandelten Papiere.

uh/mk

(AWP)