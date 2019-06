Das Cybersicherheits-Unternehmen Wisekey baut seine Präsenz in Südosteuropa aus. In der rumänischen Hauptstadt Bukarest werde ein Blockchain Center of Excellence eröffnet, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Dieses werde von der Erfahrungen und den Ressourcen von anderen Zentren rund um die Welt von Wisekey profitieren können.