Adam Lindemann kaufte den Angaben zufolge am Mittwoch den 27. Oktober 1,21 Millionen Youngtimers-Aktien zum Preis von 1,5 Millionen Franken. Daraus leitet sich ein Preis je Papier von knapp 1,24 Franken ab. Aktuell kosten die Titel an der Börse 1,47 Franken das Stück. Vor der Transaktion vom Mittwoch hatte Lindemann in einer Lock Up-Gruppe 1,89 Millionen Youngtimers-Aktien besessen.

mk/ra

(AWP)