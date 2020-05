Zur Rose-Aktien erklimmen nach euphorischer Analysten-Studie neues Allzeithoch

Bis 9.45 Uhr gewinnen die Zur Rose Aktien 5,9 Prozent auf 177 Franken. Seit Anfang Jahr haben die Titel damit 56 Prozent zugelegt. Das bisherige Tageshoch von 183,80 Franken bedeutet gleichzeitig ein neues Allzeithoch.

Jefferies attestiert Zur Rose in einer Studie vom Mittwoch das Potenzial, als Marktführer im Online-Bereich den europäischen Medikamentenhandel umzuwälzen. Dieser Markt sei nach wie vor von einem veralteten Protektionismus geprägt, der aber auf die Länge nicht haltbar sei.

Das Analysehaus geht davon aus, dass Zur Rose bis 2022 jährlich organisch um mehr als 20 Prozent wachsen wird und gleichzeitig die operative Marge steigert. Ausgehend von diesen Prognosen, errechnet der zuständige Experte ein Kursziel von 300 Franken und empfiehlt die Titel entsprechend mit "Buy" zum Kauf. In einem positiven Szenario bestehe gar ein Kurspotenzial bis 390 Franken, schreibt der Analyst.

Ebenfalls deutlich im Plus sind am Mittwoch die Aktien des deutschen Mitbewerbers Shopapotheke, die ebenfalls neue Rekordstände erklimmen. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Titel nach positiven Quartalszahlen stark angezogen.

an/hr

(AWP)