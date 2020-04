Zurich Insurance-Rating von Fitch mit "AA-/stabil" bestätigt

Die Kapitalisierung der Versicherungsgruppe sei sehr stark, wobei die die Finanzkapitalmarktkennzahlen nur geringfügig schwächer seien als im Jahr 2019, erklärte Fitch. In die Einschätzungen seien die Folgen der Coronapandemie eingeflossen. Dabei rechnet Fitch unter anderem mit einem Einbruch am Aktienmarkt von 35 Prozent im Vergleich zum Jahresanfang.

"Die Netto-Eigenkapitalrendite der Zurich-Gruppe würde unter unseren Rating-Annahmen auf rund 11 Prozent (2019: 12%) sinken, was auf einen höheren Schaden-Kosten-Satz und ein niedrigeres Betriebsergebnis in der Lebens- und Asset Managementsparte zurückzuführen ist", schrieb Fitch.

Die Ratingagentur schätzt, dass sich in der Schaden- und Rückversicherungsbranche die Corona-Schäden mit 3,5 Prozentpunkten negativ auf den Schadensatz in Versicherungsbranchenebene auswirken würden. Dies werde teilweise ausgeglichen durch einen günstigen Einfluss in der Autoversicherung von durchschnittlich 1,5 Prozentpunkten, hiess es weiter.

