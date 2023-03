Mit der jüngsten Konsolidierung sei vor allem auch der extreme Optimismus verschwunden, der sich zuletzt vor allem mit Blick auf die weitere Zinspolitik der wichtigsten Notenbanken immer wieder gezeigt hatte. Im Fokus stehen an diesem Tag nun eine Vielzahl an Unternehmenszahlen sowie wichtige Konjunkturindikatoren. Dabei gilt das Hauptaugenmerk den Einkaufsmanagerindizes, die in China klar positive Signale aussandten. In der EU und der Schweiz waren sie dagegen leicht rückläufig, und aus den USA folgen sie am Nachmittag. Inflationsdaten stehen später noch aus Deutschland an. Nach den überraschend hohen Konsumentenpreisen aus Spanien und Frankreich am Vortag sei die Nervosität hier hoch.