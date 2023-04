Starke Geschäftszahlen bei US-Grossbanken beflügeln den ganzen Sektor. Die Aktien von Wells Fargo and JP Morgan stiegen im vorbörslichen Handel an der Wall Street am Freitag um ein beziehungsweise 4,5 Prozent. Auch die Titel der Regionalbank PNC Financial Services und des Vermögensverwalters BlackRock gewannen nach Quartalszahlen vorbörslich 1,1 und 3,3 Prozent. Das trieb ebenfalls die Aktien europäischer Geldhäuser an. Der Stoxx-Index der Bankenwerte kletterte um 2,2 Prozent auf seinen höchsten Stand seit vier Wochen. In Frankfurt sprangen die Anteilsscheine der Deutschen Bank und der Commerzbank um 3,8 und 2,6 Prozent in die Höhe.