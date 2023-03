Laut einem Marktteilnehmer sieht man eine Erholung vor allem in jenen Branchen, die zuletzt arg gebeutelt wurden. Eine Trendwende sei dies aber nicht, vielmehr sollten sich Investoren auch in den kommenden Wochen auf einen volatilen Lauf einstellen. Dies liege auch an den sich schnell ändernden Erwartungen an die Zentralbanken - allen voran an die US-Notenbank Fed. "An einem Tag erwartet der Markt eine Zinserhöhung und am nächsten dann schon eine Zinssenkung zum Jahresende", sagte ein Händler.