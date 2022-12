Konjunktursorgen haben die US-Börsen auch am Dienstag belastet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss ein Prozent tiefer auf 33'596 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab zwei Prozent auf 11'014 Punkte nach, der breit gefasste S&P 500 büsste 1,4 Prozent auf 3941 Stellen ein. Analysten erwarten eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Der Markt müsse erkennen, dass eine Rezession wohl Realität und nicht nur eine Hypothese sei, sagte Jason Pride vom Vermögensverwalter Glenmede. "In Rezessionen notieren die Märkte im Durchschnitt mit einem Abschlag zum fairen Wert, was bisher nicht der Fall war", so Pride. "Es gibt keinen einzigen Fall in der Geschichte, in dem ein Markt die Talsohle erreicht hatte, bevor die Rezession begann."