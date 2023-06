Der Handel an der Schweizer Börse dürfte heute eher in ruhigen Bahnen verlaufen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Donnerstag in einer kleinen Schwankungsbreite von 0,67 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 76 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'348,11 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 3,9 Prozent auf 12,88 Punkte gestiegen.