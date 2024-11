Die Aktien des Augenheilkonzerns Alcon haben den Handel am Mittwoch mit tieferen Notierungen in Angriff genommen. Bereits am Vortag gerieten die Titel kurz vor Handelsschluss in der Schweiz stark unter Druck, dies nachdem die Zahlen zum dritten Quartal verfrüht den Weg an die Öffentlichkeit gefunden hatten. Mit den Zahlen wurden die Vorgaben der Analysten zum Teil unterschritten. Zudem senkte Alcon die Prognosen leicht.