Zuvor hatten Aufspaltungspläne des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba für ein Kursfeuerwerk bei chinesischen Technologiewerten gesorgt. Alibaba will sich in sechs eigenständige Unternehmen aufspalten; jedes davon solle die Möglichkeit von Börsengängen oder anderen Formen der Kapitalbeschaffung ausloten. Dies stärkte Börsianern zufolge das Vertrauen in Chinas Tech-Sektor. Die Aktien von Alibaba stiegen in New York um weitere 1,5 Prozent auf ein Sechs-Wochen-Hoch, nachdem sie am Dienstag rund 14 Prozent gewonnen hatten.