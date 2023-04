Gewinnmitnahmen drücken vor den anstehenden US-Jobdaten die Märkte in Asien ins Minus. Auch hielten die verschärften geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA wegen des Treffens der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, in Kalifornien, die asiatischen Märkte in Schach. "Es ist sinnvoll, vor dem langen Osterwochenende ein gewisses Risiko auszugleichen", schrieb IG-Analyst Tony Sycamore in einer Kundenmitteilung. "Alle Augen richten sich jetzt auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag", erklärte Sycamore. In den offiziellen Arbeitsmarktbericht der Regierung fließen über die Jobs in der Privatwirtschaft hinaus auch Stellen im öffentlichen Dienst mit ein. Die US-Wirtschaftszahlen der vergangenen Tage hatten an den Märkten bereits Rezessionsängste geschürt.