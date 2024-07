Gleichzeitig kündigte Trump an, Strafzölle von bis zu 100 Prozent auf Importe aus China zu erheben, sollte er nach den Präsidentschaftswahlen am 5. November ins Weisse Haus zurückkehren. Chinesische Aktien gaben daraufhin den zweiten Tag in Folge nach. Die Börse in Shanghai verlor 0,5 Prozent auf 2960,58 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,2 Prozent auf 3492,48 Punkte.