Kurz vor dem Beginn der US-Bilanzsaison für die Grossbanken bleibt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt vorsichtig optimistisch. Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 15'729,46 Punkten geschlossen.