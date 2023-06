Die Ankündigung des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang, die Binnennachfrage mit weiteren politischen Massnahmen ankurbeln zu wollen, liess hingegen die Anleger in China aufatmen. Die Börse in Shanghai liegt 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,5 Prozent. Chinas Wirtschaftswachstum werde im zweiten Quartal höher ausfallen als im ersten Quartal, sagte Li am Dienstag auf einem Gipfel des Weltwirtschaftsforums in Tianjin. Die Volkswirtschaft hatte sich bislang nur schleppend von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt.