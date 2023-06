Nun steht die Europäische Zentralbank im Mittelpunkt, die am Donnerstag nach Meinung der meisten Marktteilnehmer die achte Anhebung in Folge vornehmen wird. Bei einer zu erwartenden Erhöhung um einen Viertel-Prozentpunkt würde der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz von 3,25 Prozent auf 3,50 Prozent steigen. Aus den USA stehen zudem einige Konjunkturdaten an, unter anderem die Einzelhandelsumsätze, Importpreise und Industrieproduktion. In China blieben die Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen hinter den Analystenerwartungen zurück.