Die Stimmung an den Aktienmärkten hatte sich vor dem Wochenende schon entspannt, da die Rede von Fedchef Jerome Powell am Notenbanken-Treffen in Jackson Hole das starke Wachstum der US-Wirtschaft betont, damit aber keine neuen Befürchtungen über weitere deutliche Zinserhöhungen geweckt hatte. «Die Märkte haben am Freitag begannen, ein erfolgreiches Szenario für eine sanfte Landung der US-Wirtschaft einzupreisen», so ein Händler. In der neuen Woche dürften sich die Märkte nun auf den US-Arbeitsmarktbericht und die PMI-Daten des verarbeitenden Gewerbes aus aller Welt konzentrieren.