Gestützt von den jüngsten Kursgewinnen an der Wall Street legten die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag zu. Die Vorsicht der Anleger vor den anstehenden US-Inflationsdaten begrenzte die Gewinne. «Der japanische Markt eröffnete im Plus, konnte diesen Schwung aber nicht halten. Die Marktteilnehmer sind vorsichtig im Hinblick auf die US-Inflationsdaten sowie die Ergebnisse des FOMC (US Federal Open Market Committee) und der Sitzung der japanischen Zentralbank in der kommenden Woche», sagte Shigetoshi Kamada von Tachibana Securities. Die Risikobereitschaft der Anleger wird in dieser Woche auch durch den weltweit grössten Börsengang auf die Probe gestellt, wenn der britische Chipdesigner Arm Holdings in New York fast fünf Milliarden Dollar einsammeln will.