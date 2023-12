Der chinesische Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen blieb im frühen Handel unverändert. Er ist auf dem Weg zu einem sechsten Wochenverlust in Folge, was sein schlechtestes Wochenergebnis seit 12 Jahren und den fünften Monatsverlust in Folge bedeuten könnte. Der Hang-Seng-Index in Hongkong eröffnete mit einem Minus von 0,86 Prozent.