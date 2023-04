Die US-Berichtsaison hat auch der Zinsdiskussion neue Nahrung gegeben. So hätten die positiven Überraschungen in den am Freitag vorgelegten Quartalsbilanzen der US-Grossbanken einen "faden Beigeschmack", meint ein Ökonom. So könnten die Pleiten von Instituten in den USA nur Einzelfälle gewesen sein. "Von einer Bankenkrise, die die US-Notenbank in ihrem geldpolitischen Straffungskurs vorsichtiger werden lässt, könnte dann keine Rede mehr sein", so der Experte. Nächster Fixpunkte ist am Nachmittag die Veröffentlichung eines Frühindikators in den USA. In der Nacht auf Dienstag interessieren dann vor allem die neusten BIP-Zahlen aus China die Finanzmärkte.