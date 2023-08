Wie die führenden Notenbanker die Konjunkturlage einschätzen, zeigt sich spät in der Woche am Treffen in Jackson Hole. Die am Donnerstag im US- Bundesstaat Wyoming beginnende Veranstaltung steht unter dem Motto: "Strukturelle Veränderungen in der Weltwirtschaft". Mit grosser Spannung wird die am Freitag angesetzte Rede des Fed-Chefs Jerome Powell erwartet. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird vom jüngsten Direktoriumsmitglied Martin Schlegel vertreten.