Der Euro hat am Dienstag gegenüber dem US-Dollar seine Talfahrt der vergangenen Tage und Wochen fortgesetzt. Die Gemeinschaftswährung fiel in der Nacht auf Dienstag bis auf 1,0460 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Dezember. Mit aktuell 1,0463 notiert er nur knapp darüber.