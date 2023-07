"Der Vorsitzende Powell hielt sich nach dem FOMC-Ergebnis zunächst an das Skript, ging dann aber langsam dazu über, anzuerkennen, dass die Inflation in der Tat gesunken ist, der Realzins gestiegen ist und sich in der Tat in einem restriktiven Zustand befindet", sagte Padhraic Garvey von ING. Im weiteren Verlauf der Konferenz habe er fast schon eine mögliche Zinssenkung angedeutet. Der Blick der Anleger richtet sich nun auf die Entscheidung der Europäische Zentralbank (EZB). "Als Nächstes ist Lagarde von der EZB an der Reihe, die eher dazu neigt, abzuweichen. Die Anhebung um 25 Basispunkte ist nicht das Entscheidende. Sondern der Tonfall." Es wird allgemein erwartet, dass die EZB am Donnerstag die Zinssätze zum neunten Mal in Folge anhebt."