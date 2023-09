Die Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungzyklus der EZB setzt dem Euro weiter zu. Mit 1,0649 Dollar liegt er am Freitagmorgen in Reichweite seines Vier-Monats-Tiefs, auf das er am Donnerstag gefallen war. «Neben der Erwartung, dass der Leitzins wohl nicht weiter steigen wird, gaben die neuen Projektionen der EZB dem Markt Grund zur Annahme, dass die Zinsen auch bald wieder sinken könnten (...)», schreibt Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Die EZB-Volkswirte hatten in ihren neuen Wirtschaftsprognosen ihre Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum in diesem und im nächsten Jahr zum Teil deutlich gesenkt.