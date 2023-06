Seine EPS-Schätzungen für 2023 und 2024 hebe er an, schreibt Analyst Rizk Maidi. Die Aufzugshersteller dürften ihren hohen Auftragsbestand weiter abarbeiten. Die Beschränkungen in der Lieferkette lockerten sich. Und dies gleiche die schwächere Dynamik des Auftragseingangs in China in den letzten sechs bis neun Monaten aus. Die Umsätze dürften denn auch im zweiten Quartal positiv überraschen. Auch Schindler werde von einer Erholung des Baumarktes in China sowie von einer Umkehrung des Gegenwinds durch die Kosteninflation profitieren. Beim Schweizer Lift- und Rolltreppenhersteller sehe er ein höheres Gewinnsteigerungspotenzial für das zweite Jahresviertel als bei Konkurrent Kone, so der Analyst.