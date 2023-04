Insgesamt zeichnet sich damit auch auf Wochensicht ein knappes Plus für diese verkürzte Woche nach den Osterfeiertagen ab. Die Vorgaben geben dem Markt etwas Rückenwind. So hat die Wall Street am Vorabend klar im Plus geschlossen und auch in Asien ziehen die Kurse vor dem Wochenende mehrheitlich an.