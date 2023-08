Die US-Vorgaben für den heutigen Mittwoch sind gemischt. Während der breite Dow Jones am Vorabend mit 0,2 Prozent leicht höher geschlossen und kurzzeitig den höchsten Stand seit Februar 2022 erklommen hat, verlor der technologielastige Nasdaq 0,43 Prozent. Grössere Bewegungen blieben allerdings aus, was Börsenbeobachter mit Zurückhaltung vor den in dieser Woche anstehenden Konjunkturterminen begründen. Am gespanntesten ist man auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag. In Tokio büsst derweil die Börse klar an Boden ein.