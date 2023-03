Düstere Aussichten für Novavax setzen die Aktien des US-Biotechunternehmens unter Druck. Im Handel an der Frankfurter Börse brachen die Papiere am Mittwoch um fast 26 Prozent auf 6,52 Euro ein. Im nachbörslichen Handel an der Wall Street waren sie um ein Viertel gefallen. Novavax hatte zuvor Zweifel an der weiteren Geschäftstätigkeit des Unternehmens geäussert. Es gebe erhebliche Unsicherheiten in Bezug auf die Einnahmen in diesem Jahr, die Finanzierung durch die US-Regierung sowie mit Blick auf ein noch anhängiges Schiedsverfahren mit der Impfstoffallianz Gavi. Das Unternehmen will seine Kosten nun senken und prüft auch einen Stellenabbau.