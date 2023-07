Neben der Zinspolitik blieb auch die Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA den Anlegern ein Dorn im Auge. China will den Export bestimmter, für die Chip-Herstellung wichtiger Rohstoffe erschweren, nachdem die USA den Export von Hochleistungschips an die Volksrepublik beschränkt hat. Inmitten des sich zuspitzenden Handelsstreits zwischen den USA und China ist US-Finanzministerin Janet Yellen in die Volksrepublik gereist. Die Aktien von Chipherstellern wie Intel, Qualcomm, Nvidia und Micron verloren zwischen 0,5 und 1,7 Prozent.