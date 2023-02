Die Anleger in China lassen sich zu Wochenauftakt von möglichen geopolitischen Spannungen nach dem Abschluss eines weiteren nicht identifizierten Flugobjekts über Nordamerika nicht schrecken. Die Börsianer konzentrieren sich weiter auf US-Inflationsdaten, die in dieser Woche mit dem Verbraucherpreis-Index und Einzelhandelsumsätzen anstehen. "Die Arbeitsmärkte in den Industrieländern haben sich in den letzten Monaten entgegen unseren Erwartungen verschärft", sagte Bruce Kasman, Leiter der Wirtschaftsanalyseabteilung bei JPMorgan. "Die jüngsten Nachrichten bestärken uns in der Überzeugung, dass wir uns nicht auf einem weichen Landungspfad befinden und dass eine Rezession letztendlich notwendig sein wird, um die Inflation wieder in die Komfortzone der Zentralbanken zu bringen".