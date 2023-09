Heute ist Hexensabbat. So wird der grosse quartalsweise Verfall von Optionen und Futures auf Aktien und Indizes an der Eurex von Börsianern genannt. Die Aktienkurse zeigen sich dabei oft volatiler als gewöhnlich, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. Für Spannung ist also gesorgt. Es müsste aber schon einiges passieren, damit die SMI-Wochenbilanz noch negativ würde. Per Donnerstagabend stand der Leitindex nämlich 150 Punkte über dem Stand von Ende letzter Woche.