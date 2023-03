Die Stimmung an den Märkten in Asien ist auch am Dienstag nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS fragil. Zwar hat die Rettung des systemrelevanten Kreditgebers die unmittelbare Besorgnis über die finanzielle Stabilität in Europa zerstreut. Aber der Verlust einiger Anleihegläubiger der Credit Suisse und anhaltende Anzeichen von Schwierigkeiten bei kleineren Kreditgebern in den USA versetzten die Anleger in Alarmbereitschaft. "Global gesehen sind wir meiner Meinung nach noch lange nicht über den Berg", sagte Brian Johnson, Bankenanalyst bei Jefferies in Sydney. Beim Kreditgeber First Republic aus San Francisco halbierte sich beispielsweise der Aktienkurs am Montag aufgrund der Befürchtung, dass die jüngsten Einlagen größerer Banken in Höhe von 30 Milliarden Dollar nicht ausreichen würden, um die Stabilität des Unternehmens zu sichern.