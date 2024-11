Ein kräftiger Anstieg der US-Anleiherenditen verunsichert am Mittwoch vor wichtigen US-Inflationsdaten die Anleger in Asien. Die Börse in Shanghai notierte nahezu unverändert bei 3421,80 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 4088,60 Punkten. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,9 Prozent auf 39 003,34 Punkte nach, der breiter gefasste Topix notierte 0,9 Prozent tiefer bei 2715,79 Punkten.