Nach Powells Rede ging es an den US-Börsen freundlich weiter und die Märkte erholten sich von den Vortagesverlusten. Und das blieb so bis zur Schlussglocke. Die Äusserung von EZB-Chefin Christine Lagarde rund eine Stunde vor Börsenschluss, wonach die Europäische Zentralbank solange an einer strikten Geldpolitik festhalte, bis eine mittelfristige Teuerungsrate von 2 Prozent erreicht werde, rief keinerlei Reaktionen der zinsfürchtigen Börsianer hervor. Grundsätzlich betonte Lagarde in ihrer Rede zudem, dass man sich künftig noch flexibler den gegebenen Situationen anpassen werde und den "Analyserahmen in Echtzeit an neue Entwicklungen" anpasse.