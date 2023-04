Die weltweite Konjunkturagenda bietet derweil eine breite Palette an Daten und Stimmungsindikatoren. In der aktuellen Woche zeigen BIP-Daten aus Europa und den USA, wie die jeweiligen Volkswirtschaften mit der schwierigen geopolitischen Lage zurechtkommen. Highlights fehlen aber. Dagegen stehen in der Folgewoche mit den Zinsentscheiden von Fed und EZB sowie den US- Arbeitsmarktdaten gleich drei Grossereignisse an. Hierzulande sind Aussenhandelsdaten am Dienstag oder die Detailhandelsumsätze am Freitag von Interesse.