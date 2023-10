Die Vorgaben von der Wall Street für den zweiten Handelstag der Woche präsentieren sich positiv. Die US-Börsen sind am Vorabend mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Die wichtigsten Indizes zogen am Montag um jeweils rund ein Prozent an. Händler verwiesen als Antrieb auf diplomatische Bemühungen, eine Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der Hamas über die Region hinaus zu verhindern.