Die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten ist weiter im Keller. Ein anfänglicher Stabilisierungsversuch der US-Börsen nach den Vortagsverlusten hatte am Mittwoch an den US-Börsen nicht lange angehalten. Wegen der Erkenntnis aus dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleibt, konnte die jüngste Abwärtsbewegung nicht gestoppt werden. "Ein restriktives Fazit war nicht das, was Anleger hören wollten", sagte ein Händler. Vor allem die zinsempfindlichen Technologie-Titel waren entsprechend unter Druck.