In der Schweiz liegt in der neuen Woche der Fokus derweil auf dem Start der Quartalsberichterstattungen. In den kommenden Handelstagen melden sich mit Sika (Dienstag), Schindler (Donnerstag) und Holcim (Freitag) drei Grossunternehmen mit Zahlen für die ersten drei Monate zu Wort. Am (heutigen) Montag steht unter anderem der Bestellungseingang von Sulzer auf der Agenda.