Zum Wochenstart richten die Anleger ihren Blick auch auf den Beginn der Hannover Messe. Die Branchenverbände BDI für die hiesige Industrie, VDMA für den Maschinenbau und ZVEI für die Digitalindustrie berichten dort über die Aussichten im laufenden Jahr. Auf der für die weltweite Industriebranche wichtigen Messe stehen Klimaschutz und künstliche Intelligenz im Fokus. In den USA steht der US-Hausmarktindex für April an. Die durch die National Association of Home Builders (NAHB) befragten Bauunternehmen geben die aktuelle Lage beim Verkauf von neuen Eigenheimen an, ebenso ihre Zukunftserwartungen an das Geschäft. Von Refinitiv befragten Analysten zufolge dürfte das Barometer bei 44 Punkten stabil bleiben.