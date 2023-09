Schwache Konjunkturdaten aus China und Europa haben am Mittwoch die Unsicherheit der asiatischen Anleger über den globalen Aufschwung verstärkt. Die am Dienstag veröffentlichte Caixin-Umfrage im privaten Sektor zeigte, dass der chinesische Dienstleistungssektor im August aufgrund der schwachen Nachfrage so langsam gewachsen ist wie seit acht Monaten nicht mehr. Die Daten für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland, Grossbritannien und der Eurozone waren ebenfalls rückläufig, und auch der Dienstleistungssektor schrumpfte in diesen Ländern. «Der Rückgang in China war stärker als erwartet», sagte Redmond Wong von Saxo Markets. «Die chinesische Regierung ist aktiver geworden und lockert die Regulierung, aber es bleibt abzuwarten, ob das ausreicht.»