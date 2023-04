Hinzu kommt eine weiterhin defensive Positionierung, was sich sowohl in der Sektor-Rotation zeigt als auch in Faktoren-Indizes, also auch in einer erneuten Short-Positionierung von Fondsmanagern bei S&P Futures. Zurückhaltender Optimismus und (zu) vorsichtige Marktteilnehmer waren in der jüngsten Vergangenheit mehr als einmal ein Grund für überraschende Kursanstiege.