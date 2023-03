Spitzenreiter sind zunächst die beiden Grossbanken: CS ziehen um 2,0 Prozent und die UBS um 1,4 Prozent an. Auch europaweit hält die Erholung in der Branche an. Vor allem die jüngsten Kommentare von UBS-Chef Ralph Hamers rücken die beiden Finanzhäuser hierzulande in den Fokus. Hamers ist sichtlich darum bemüht, die Gemüter zu beruhigen. In einem internen Schreiben betonte er abermals die Chancen, die sich durch die Übernahme der Credit Suisse ergäben. "Wir haben die Credit Suisse nicht übernommen, nur um sie dann zu schliessen", so Hamers. Gleichzeitig appellierte er an die Zuversicht der CS-Mitarbeiter.