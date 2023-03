Weitere Zuwächse für japanische Aktien könnten schwierig werden, da der Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress aussagen wird, gefolgt von der letzten geldpolitischen Sitzung des Gouverneurs der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, an den beiden folgenden Tagen. "Powells Aussage kommt vor den Lohn- und Inflationszahlen, daher wird er es wahrscheinlich vermeiden, sich auf einen politischen Kurs festzulegen", sagte Jan Nevruzi, Analyst bei NatWest Markets. "Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen stehen am letzten Tag an, an dem Fed-Beamte öffentlich über die Geldpolitik diskutieren können, aber der Verbraucherpreisindex wird während der Sperrfrist veröffentlicht", fügte er hinzu. "Sollten wir in eine Situation geraten, in der die Arbeitsmarkt- und die Inflationszahlen einander widersprechen, könnte das Ergebnis der Fed-Sitzung noch schwieriger vorherzusagen sein. Der Bericht über die US-Beschäftigtenzahlen vom Februar soll am Freitag veröffentlicht werden.